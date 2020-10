Opnieuw shows Floor Jansen verplaatst

AFAS Live heeft sinds vorige week te maken met de aangescherpte coronamaatregelen. De zaal hoort niet bij de tien culturele instellingen in Amsterdam die meer dan dertig bezoekers mogen ontvangen. De concerthal, die het al moeilijk had onder de eerder geldende maatregelen, moest hierdoor ook al shows van The Analogues schrappen.

De concerten van Floor Jansen zouden geheel coronaproof zijn. Zo waren er enkel zitplaatsen en werden de kaarten op naam verkocht. De Nightwish-frontvrouw zou eigenlijk in mei al optreden in Amsterdam, maar de uitverkochte show werd vanwege het coronavirus afgezegd.