Toneelstuk Game of Thrones in de maak

George R.R. Martin Ⓒ ANP/HH

Game of Thrones-schrijver George R.R. Martin is momenteel bezig met een toneelstuk over de bekende boekenreeks en televisieserie. Dat meldt The Hollywood Reporter dinsdag. Het is de bedoeling dat de voorstelling in 2023 op Broadway in New York, West End in Londen en in Australië in première gaat.