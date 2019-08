Jim Bakkum noemt zijn dochtertje vaak ’Erica Terpstra’

„Ze lacht de hele dag, ze is één brok positieve energie”, legt Bakkum trots. „Daarom noemen we haar best vaak Erica Terpstra.’

Molly werd begin maart geboren; zij is het derde kind van Bakkum en Holwerda. Het meisje had de eerste weken last van een infectie, zodat zij onder verscherpt toezicht in het ziekenhuis moest blijven.

Het echtpaar, dat elkaar ooit leerde kennen toen zij allebei in de musical Grease speelden, had al twee kinderen; zoon Lux is zes jaar en dochter Posy is vier jaar oud.