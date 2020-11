Dit bedrag is het ’koude’ aanbod dat Dennis Schouten kreeg bij PowNed

Daar laat hij weten dat de omroep alleen op freelancebasis met hem verder wilde. „Dat voorstel was dermate slecht dat ik nee heb gezegd. Maar echt íedereen had daar nee op gezegd.” Dennis Schouten vond het wel apart, zeker omdat de ledenwerfcampagne voor PowNed de goede kant op leek te gaan en het doel van 50.000 leden gehaald leek te worden.

Hij rekende dan ook op verlenging van zijn contract voor twee dagen per week. „Toen kwam ik daar en ze zeiden: ‘We willen met je door, maar ook weer niet. We gaan je contract niet verlengen. Je kunt freelance bijtekenen: één dag in de week nog wanneer wij willen en niet overleggen wanneer dat kan.’ Toen zei ik: ‘Kan het niet met iets meer overleg?’ Ze zeiden: ‘Nee, dat kan ik niet. Dit of vertrekken.’”

Het blijkt dat Schouten nog maar de helft zou verdienen van wat hij tot nu toe verdiende, vertelt hij. „Waar het op neerkwam is dat ik nog 1.600 euro per maand zou verdienen.”