Dochter Liam Gallagher kijkt niet ’back in anger’

„Ik ben niet boos”, zegt Molly. „Ik ben juist dankbaar voor de manier waarop ik ben opgevoed door mijn moeder en hoe mijn leven is gelopen. Ik zou niet zijn wie ik nu ben als alles gelopen was zoals het had gemoeten. We kunnen het goed vinden en ik ben blij dat ik hem nu heb.”

Vader Liam had Molly zelf graag eerder ontmoet, maar weet ’dat je niet in het verleden kan leven’. „Streep eronder en nu vooruitkijken en elkaar super veel liefde geven”, besluit hij.

Molly is de dochter van Liam en zangeres Lisa Moorish, met wie de oud-Oasis-zanger in 1997 een affaire had.

Molly Moorish Ⓒ BSR Agency