Armie Hammer verliest opnieuw prestigieus filmcontract

Ⓒ Getty Images

Nog meer slecht nieuws voor Armie Hammer. Nadat de 34-jarige acteur eerder deze maand werd beschuldigd van verkrachting en ander seksueel misbruik, zag hij al veel grote deals in rook opgaan. En daar komt nu ook nog het verlies bij van zijn rol als CIA agent Brad Reid in de film The Billion Dollar Spy. Dat meldt The Hollywood Reporter.