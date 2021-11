Premium Het beste van De Telegraaf

Uur van de waarheid op nationale feestdag Albert en Charlène: Hereniging nu of – toch – nooit!

Door Evert Santegoeds Kopieer naar clipboard

Dit beeld, van Albert en Charlène sámen, kunnen de Monegasken zich amper voor de geest halen. Wanneer komt de vorstin weer naar huis toe? Ⓒ ANP/HH

Wie gelooft er nog dat prins Albert en prinses Charlène samen de draad van hun huwelijk weer zullen oppakken en vanaf dat moment ’lang en gelukkig’ zullen leven in hun roze paleis in Monte Carlo? Voor eind oktober zou zij terugkeren naar haar gezin in Monaco, maar die maand verstreek zonder dat zij aanstalten maakte de terugreis te aanvaarden. Nu is door Albert weer een nieuwe datum genoemd, die van de nationale feestdag op 19 november, maar alom wordt betwijfeld dat Charlène dan wél tussen haar man en kinderen op het balkon zal staan.