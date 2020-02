Hollywoodveteraan Orson Bean (91) omgekomen

Bean Orson speelde de rol van Dr. Lester in de film Being John Malkovich, maar is ook bekend van zijn rol in Desperate Housewives. In de jaren zeventig presenteerde hij spelshows, zoals To Tell the Truth, Match Game en Super Password. Ook maakte hij meer dan tweehonderd keer zijn opwachting in The Tonight Show van Johnny Carson.

TMZ meldt in een update dat de automobilisten die bij het ongeluk betrokken waren niet onder invloed waren van alcohol of drugs.