PATRICIA PAAY onder de pannen in Rotterdam

Dolblij is Patricia Paay met de nieuwe woonruimte in haar oude, vertrouwde Rotterdam. Ⓒ Michael Graste

Ze is een van de meest intrigerende vrouwen in de Nederlandse showbizz, en dat is PATRICIA PAAY gebleven ondanks dat haar laatste hit alweer even geleden is. Paay beleefde in haar 71-jarige leven vooral privé de nodige hoogte- en dieptepunten, maar deze week laat zij zien dat zij haar zaakjes weer lekker op orde heeft.