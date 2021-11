Adele: ’Ik hield in mijn eentje de hele alcoholindustrie in leven’

„Ik zag het altijd voor me om een gezin te hebben én te behouden, zeker nadat ik moeder werd. Mijn nieuwe album gaat niet zozeer over de scheiding van Simon en mij, maar over een scheiding van mezelf. Als ik me echt down voelde, dan liet ik dat binnenkomen. Ik ben gestopt met drinken want als je nuchter bent verwerk je je gevoelens veel beter. Voorheen hield ik in mijn eentje de hele alcoholindustrie in leven, maar het heeft me niks goed gebracht”, aldus Adele.

Scheiding

Adele gaat dieper in op de scheiding met Simon: „Hij heeft mijn leven gered, hij kwam op het juiste moment in mijn leven en gaf me stabiliteit. Ik was nog zo jong toen en er kwam zoveel op me af, dat hij en Angelo mij op het rechte pad hielden. Anders was ik mezelf volledig kwijtgeraakt. Ik houd nog steeds van Simon, maar ben niet meer verliefd. Ik vertrouw hem voor 100 procent en onze band is heel goed, daarom wonen we ook nog tegenover elkaar en is ons co-ouderschap uitstekend. Ik heb het diepste respect voor hem. En mijn wens voor Angelo is dat hij een goed en gelukkig persoon wordt, ik stel absoluut geen verwachtingen aan hem. Hij moet doen wat hij fijn en leuk vindt.”

Gewichtsverlies

Hoewel Adele behoorlijk wat kilo’s kwijtraakte na haar scheiding, was het haar niet om gewichtsverlies te doen. Ze had naar eigen zeggen veel paniekaanvallen en wist niet meer hoe ze haar dagen moest indelen. Sporten en wandelen gaven haar structuur. „Mijn lichaam is altijd bekritiseerd, of ik nou voller was of wat slanker. Sommige mensen waren boos dat ik ineens niet meer een grote maat had, ze voelden zich in de steek gelaten. Maar het is niet mijn taak om andere mensen zich goed met hun lijf te laten voelen, dat moet je zelf doen. Ik sport veel, maar ik eet ook veel. Gisteren nog een portie Chinees en de dag ervoor McDonalds, haha!.”

Nieuwe liefde

Rich Paul, de nieuwe liefde van Adele, ontmoette de zangeres op een feestje. Een paar jaar later gingen de twee uit eten, wat volgens hem puur zakelijk was. Maar daar dacht de zangeres anders over. „Een zakelijk etentje? Voor wat in godsnaam? We deden helemaal geen zaken met elkaar! Maar dat was de eerste keer dat we gewoon samen waren, zonder vrienden erbij. Wat me in hem aantrekt is dat hij werkelijk hilarisch is. Hij is grappig, slim en ontzettend makkelijk om mee om te gaan. Het gaat allemaal zo natuurlijk...oh god, ik begin gewoon te blozen als ik hierover spreek”, aldus Adele, die eraan toevoegde nu ook voor het eerst echt gelukkig te zijn met zichzelf.