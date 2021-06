Queen verrast met roos ter ere van honderdste geboortedag prins Philip

De herdenkingsbloem is geplant in de East Terrace Garden bij Windsor Castle. Het was een cadeau van de Britse koninklijke tuinbouwvereniging, waarvan de Queen beschermvrouwe is. Bij ontvangst van de roos verscheen de 95-jarige Britse vorstin buiten het paleis in een wit vestje met een zonnebril op. Elizabeth noemde de herdenkingsbloem ’prachtig’ en het geschenk van de vereniging ’heel aardig’.

De hertog van Edinburgh-roos is sinds donderdag te koop. Voor elke verkochte roos wordt een donatie gedaan aan de hertog van Edinburgh-Award. Dit is een programma voor jeugdprijzen van prins Philip uit 1956, voor jongeren die zich op een bijzondere manier hebben ingezet voor onder meer hun buurt of hun werk.

Charles en Camilla

Charles en Camilla staan donderdag op sociale media stil bij de honderdste geboortedag van prins Philip. „Wij herdenken de hertog van Edinburgh op de dag dat hij honderd geworden zou zijn”, schrijven de prins van Wales en de hertogin van Cornwall op Instagram.

Ze delen ook een foto van de overleden vader van prins Charles. Op de foto is een lachende prins Philip te zien in zijn laatste jaren.