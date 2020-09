Nog een REL rond ADELE

Adele droeg afgelopen weekend een bikinitop in de kleuren van de Jamaicaanse vlag en dat is volgens een deel van haar volgers anno 2020 ’not done’. Ⓒ Instagram

Adele lijkt zich maar weinig te hebben aangetrokken van de rel die afgelopen weekend ontstond. De zangeres deelde op sociale media een foto, waarin ze te zien was in een topje in de stijl van de Jamaicaanse vlag en haar lokken gevlochten in zogenoemde Bantu-knotjes. Een paar dagen later doet ze er doodleuk een schepje bovenop en krijgt ze opnieuw ’de halve wereld’ over zich heen...