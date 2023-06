Vlaamse zanger Will Tura (82) zet punt achter carrière: ’Ik heb alzheimer’

De beroemde Vlaming brengt nog één laatste single uit, als afscheid aan zijn fans. Het lied heet Als ik terugkijk en is vanaf vrijdag online te beluisteren. Op de Vlaamse radio legt de zanger uit waarom dit zijn laatste productie is: „Ik heb beginnende alzheimer en ik moet ertegen vechten. Ik voel en begrijp dat niets blijft duren en ik wil het op een verstandige manier naar buiten brengen. Zodat mensen beseffen: Will weet wat hij wil, en als hij het zo ziet, dan moet hij het zo doen.”

Tekst gaat verder onder de video.

Will Tura, een pseudoniem van Arthur Achiel Albert Blanckaert, brak in Nederland ook door met hits als Hopeloos, Eenzaam zonder jou en Draai 797204. De zanger trad zestig jaar lang op. Naar schatting verzorgde hij meer dan 10.000 concerten. Hij bracht meer dan honderd albums uit. Met zijn hit Eenzaam zonder jou raakte hij begin jaren zestig ook in Nederland bekend.

Rel

Het lied Draai 797204 leidde in 1964 overigens tot een rel in Nederland doordat veel landgenoten met bijna hetzelfde telefoonnummer veel ongewenste telefoontjes kregen. Tura had een nummer gekozen dat in België niet bestaat, maar had niet gerekend op zijn fans in Nederland, waar het wel voorkwam.

Will Tura had hechte banden met het Belgische koningshuis. Zo trad hij op tijdens de uitvaarten van koning Boudewijn en koningin Fabiola.