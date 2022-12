Holly Mae Brood: ’Papa’s papegaai leeft nog steeds’

Ze deed de dansacademie en ambieerde, net als haar vriend Soy Kroon (27) een carrière in de showbizz. Holly Mae Brood (28) zet daarin deze week een volgende stap door haar stem te lenen aan Goudhaartje, die het de hoofdpersoon in De Gelaarsde Kat 2: De laatste wens behoorlijk lastig maakt.

(Tekst gaat verder onder de video.)

Zonder ’al te belangrijk te willen doen’, zegt ze: „Het is bij zo’n film echt een uitdaging de juiste klankkleur te vinden. Daar komt bij dat de makers een Brabants accent wilden! De familie van moederskant, mijn vriend Soy en zijn moeder komen allemaal uit het zuiden, dus die hebben me geholpen. Maar ik hoop dat ik met m’n nep-Brabants niet genadeloos door de mand val bij mijn neefjes en nichtjes. Dat ze vinden dat hun Amsterdamse tante er helemaal niks van bakt.”

In de film is de kat acht van zijn negens levens kwijt. Wat zou jij doen als het morgen ’klaar’ is?

„Direct een ticket boeken naar een waanzinnig vakantiehuis en daar met de hele familie de hele avond lekker eten en wijn drinken. Het maakt dan toch geen bal meer uit. Gewoon een beetje gek doen, net als in deze film. Ik heb trouwens wel wat gehad aan mijn vader. Die was ook van de stemmetjes en gebruikte er meerdere wanneer hij me verhaaltjes vertelde. Zelfverzonnen verhalen waren dat, niet uit boekjes. Ook in hem zat altijd wel een soort acteur. Als je mijn vader had gevraagd zo’n film in te spreken, denk ik dat hij dat angstaanjagend goed had gekund.”

Je was zeven toen hij overleed. Wat herinner je je nog meer?

„Dat we samen in de kroeg zaten en ik daar een beetje zat te tekenen. Pa was ontzettend lief en zorgzaam, en elk jaar komen we als familie samen om hem te gedenken. Dan bezoeken we zijn graf op Zorgvlied en eten we wat met elkaar. Zijn papegaai Cor leeft nog steeds en is hartstikke goed terechtgekomen bij een goede vriendin die al een papegaai had. Dat beest was helemaal geobsedeerd door mijn vader, maar ónze vriend werd hij nooit echt. Hij at geld op en maakte alles stuk. Op zijn nieuwe stek is hij helemaal vrolijk en blij. Zelf hebben Soy en ik een kat: Lychee, naar het vruchtje.”

(Tekst gaat verder onder de foto.)

Holly Mae Brood dwingt haar vriend Soy kroon, vooralsnog, niet op één knie te gaan. „Ik moet maar gewoon afwachten wanneer dat gaat gebeuren, want dat is aan hem.” Ⓒ Foto ANP/HH

Heeft Soy je nu al ten huwelijk gevraagd?

„Nee, joh! Tuurlijk niet. Ik moet maar gewoon afwachten wanneer dat gaat gebeuren, want dat is aan hem. We gaan het zien. Hij vroeg mij ooit officieel verkering door de slaapkamer vol te zetten met vijfhonderd kaarsen. De lat ligt hoog, daar komt hij nooit meer overheen!”