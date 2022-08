Dit is de winnaar van De Slimste Mens

Eerder deze week had hij al de twijfelachtige primeur om als eerste De Slimste-deelnemer vanuit een aparte ruimte via een scherm deel te nemen vanwege een coronabesmetting in zijn huishouden. Nu mag cabaretier Jasper van Kuijk zich wel mooi De Slimste Mens noemen. In de finale van het 20e seizoen versloeg hij publiekslieveling Opsporing Verzocht-presentatrice Anniko van Santen en acteur Erik van Muiswinkel.