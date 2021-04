ITV staakt laatste aflevering serie met Noel Clarke: ’Zerotolerancebeleid’

Clarke vervult een van de hoofdrollen in de serie Viewpoint, die uitgezonden werd op ITV. „ITV heeft een zerotolerancebeleid als het gaat om pesten en aanranding”, laat de Britse zender weten. Het is volgens de directie niet meer ’juist’ om de serie nog uit te zenden vanwege de serieuze aard van de aantijgingen.

De slotaflevering van de succesvolle thrillerserie is nog wel beperkte tijd beschikbaar op ITV Hub, de streamingservice van de zender. Volgens ingewijden wordt de serie na zondag van de streamingsdienst afgehaald en is het niet meer mogelijk Viewpoint nog te zien.

Clarke, vooral bekend van het drieluik Kidulthood, Adulthood en Brotherhood en Star Trek: Into Darkness, wordt door twintig vrouwen beschuldigd van onder meer seksueel wangedrag, intimidatie en pesten. De vrouwen beweren tussen 2004 en 2019 vervelende ervaringen met hem te hebben meegemaakt.

Bekijk ook: Acteur Noel Clarke door twintig vrouwen beschuldigd van wangedrag

De acteur heeft in een verklaring alle aantijgingen ontkend. „In mijn 20-jarige carrière heb ik inclusiviteit en diversiteit centraal gesteld in mijn werk en er is nooit een klacht tegen mij ingediend. Als iemand die met mij heeft gewerkt zich ooit ongemakkelijk of niet gerespecteerd heeft gevoeld, dan bied ik daarvoor mijn oprechte excuses aan. Ik ontken met klem seksueel wangedrag of wangedrag en ben van plan mezelf te verdedigen tegen deze valse beschuldigingen.”