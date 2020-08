Katja Schuurman bevallen van dochter

„Ze is er! Om 6.02 uur is Coco Loulou geboren. Ze is betoverend..”, schrijft Katja naast een reeks foto’s van het gezinnetje samen.

Katja en Freek maakten in februari bekend dat er een kleintje op komst is. De actrice heeft al een dochter met haar ex-man Thijs Römer, de 10-jarige Sammie.