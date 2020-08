BTS treedt voor het eerst op tijdens MTV VMA

Het is vanwege de coronacrisis aannemelijk dat BTS, genomineerd voor drie prijzen, op 30 augustus niet naar New York afreist voor het optreden. Hoe dat optreden en de eveneens aangekondigde shows van Doja Cat en J Balvin er dan gaan uitzien, is nog niet bekendgemaakt. Welke artiesten nog meer te zien zijn tijdens de prijzenregen, wordt later onthuld.

De MTV VMA worden dit jaar voor de dertiende keer uitgereikt in New York, in het Barclays Center. Optredens van artiesten zijn volgens planning op iconische locaties in vijf verschillende wijken in de Amerikaanse stad. Hoe de awardshow, waar normaal gesproken veel publiek bij aanwezig is, eruit komt te zien is nog niet duidelijk. Producenten zeiden eerder rekening te houden met diverse scenario's.