Bridget Maasland baalt als een stekker: ’Ook ik heb geen kaartje voor Acda en De Munnik’

Dat stelt de presentatrice zaterdagavond in RTL Boulevard. De kaarten voor het reünieconcert in oktober waren zaterdagochtend zó snel uitverkocht, dat direct een tweede optreden werd aangekondigd. Ook kaarten voor die show waren in een mum van tijd uitverkocht, waarna een derde concert werd toegevoegd dat inmiddels is uitverkocht.

De muzikanten treden op 26, 27 en 28 oktober op in de concerthal in Amsterdam. Donderdag werd bekend dat ze terugkeren als duo nadat ze in 2015 uit elkaar gingen. Naast de aankondiging van het concert, brachten Acda en De Munnik ook een nieuwe single uit genaamd Morgen wordt fantastisch.