Nog twee vrouwen beschuldigen Manuel Broekman van wangedrag

De vrouwen namen contact op met de advocate toen ze eerder deze maand in de media lazen dat de 35-jarige Broekman wordt beschuldigd van aanranding, laat Hoogendoorn weten aan het ANP. Een van de vrouwen zou jaren geleden een vervelende ervaring hebben meegemaakt, de ander spreekt over een incident uit 2019. Verdere details over het vermeende seksueel grensoverschrijdende gedrag geeft de advocate niet. Wel zegt ze dat er nog geen aangifte is gedaan tegen Broekman. Of de vrouwen dit nog gaan doen, is niet bekend.

Het Openbaar Ministerie van Amsterdam laat weten dat deze meldingen daar nog niet bekend zijn. De politie kan om privacyredenen niet bevestigen of aangifte is gedaan tegen Broekman.

Vertrouwen

Simeon Burmeister, de advocaat van de acteur, wil geen reactie geven op de meldingen omdat er niets over bekend is en omdat ze niet zijn meegenomen in de aanrandingszaak van vrijdag. Wel zegt Burmeister vertrouwen te hebben in de goede afloop van die zaak en dat de "rechter daar op een zorgvuldige manier naar zal kijken".

Broekman wordt ervan beschuldigd in juli 2020 een 20-jarige barvrouw bij de borsten en in haar kruis te hebben gegrepen. Het Openbaar Ministerie eist onder meer een werkstraf en schadevergoeding. De acteur spreekt de aantijgingen tegen.