Ricky Martin, Enrique Iglesias en Pitbull gaan samen op tournee

Ricky Martin Ⓒ ANP/HH

Enrique Iglesias, Ricky Martin en Pitbull gaan samen op tournee door Noord-Amerika. Tijdens The Trilogy Tour doen de zangers vanaf 14 oktober negentien steden aan, waaronder Toronto, New York en Los Angeles. Op 10 december sluiten ze af in de Rogers Arena in Vancouver.