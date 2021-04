Rijksmuseum Twenthe pakt uit met Artemisia Gentileschi

Het culturele najaar belooft spectaculair te worden met veel aandacht voor vrouwelijke topkunstenaars. Niet alleen kunnen kunstliefhebbers en feministen uitkijken naar de grote Frida Kahlo tentoonstelling die in oktober in het Drents Museum opent. Ook het Rijksmuseum Twenthe pakt uit met een wereldberoemde vrouw die zich met succes manifesteerde in de door mannen gedomineerde kunstwereld: de Italiaanse barokschilderes Artemisia Gentileschi (1593-na 1654).

Van 26 september 2021 tot en met 23 januari 2022 organiseert het Rijksmuseum Twenthe, samen met Davide Sandrini van StArt, een spectaculaire tentoonstelling over haar leven en werk, waarbij twintig unieke werken van haar hand worden gepresenteerd samen met werk van mannelijke tijdgenoten. Nog nooit eerder was in Nederland zo’n grote selectie van Artemisia’s werken te zien.

’De Beyoncé van de kunstgeschiedenis’

Vorig jaar was er nog een grote overzichtstentoonstelling van haar werk in Londen te zien. De Britse pers schreef lovend over haar barokke Bijbelscènes. The Telegraph noemde haar zelfs ’the queen bee of female empowerment’ en ’de Beyoncé binnen de kunstgeschiedenis.’

Dat Artemisia Gentileschi als decennialang als symbool van de strijd tegen het patriarchaat wordt gezien en door feministen op handen wordt gedragen, komt ook door haar bijzondere levensloop. De jonge Artemisia leerde het vak in eerste instantie van haar vader, de kunstenaar Orazio Gentileschi in Rome. Op zijn voorspraak werd zij in 1611 aangenomen als leerlingen van Agostino Tassi. Deze landschapsschilder leerde haar het perspectieftekenen verder onder de knie krijgen, maar verkrachtte zijn pupil ook.

Pijnlijke rechtszaak

De onthutste kunstenares verwachte dat haar leermeester haar zou trouwen. Om zo haar geschonden eer te herstellen. Uiteindelijk was het haar vader die Tassi voor de rechter sleepte. Een uiterst pijnlijke rechtszaak volgde, waarbij nota bene het slachtoffer werd gemarteld om haar verklaringen op echtheid te testen. Ook moest de jonge Artemisia een uiterst vernederend gynaecologisch onderzoek ondergaan. Weliswaar werd Tassi uiteindelijk veroordeeld tot verbanning uit Rome. Maar die straf werd nooit serieus uitgevoerd.

Artemisia herpakte zich, trouwde met een andere kunstenaar, en bouwde een glansrijke carrière op. Niet zelden gebruikte zij zichzelf en haar lichaam als model voor haar historiestukken. In de zeventiende eeuw was ze zelfs zo bekend dat net als bij de Oprah’s en Linda’s van deze wereld, alleen haar voornaam volstond.

Voor de expositie, die de titel Artimisia. Vrouw & Macht zal dragen, komen er bruiklenen uit diverse buitenlandse collecties naar Enschede. Zo reizen er schilderijen uit de verzameling van het Palazzo Pitti in Florence, Museum Capodimonte in Napels en het Museum voor Schone Kunsten in Boedapest.