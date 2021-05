Glee-cast durfde pestgedrag Lea Michele niet aan te kaarten

„We hadden absoluut ons punt moeten maken en tegen de grote bazen bij Fox moeten zeggen hoe we ons voelden in die vervelende situatie. Maar niemand durfde dat aan, omdat we allemaal bang waren voor de gevolgen. Ik vond bijvoorbeeld niet dat het aan mij was om over haar te klagen, omdat ik mezelf gewoon als een van de castleden zag en dacht dat ik niet belangrijker was dan Lea. Wat uiteindelijk niet zo is, omdat iedereen die op de set is zich prettig en veilig moet voelen, welke taak je ook vervult”, aldus Heather.

De actrice, die de rol van Brittany Pierce speelde in de succesvolle serie, kreeg in 2020 veel kritiek over zich heen nadat ze voor het eerst had uitgesproken ’dat Lea Michele niet zo prettig is om mee te werken’. „Mensen vonden dat ik minder cryptisch moest zijn en duidelijker moest zijn over dat wat er gebeurd was. Maar Lea was destijds zwanger en twijfelde of ik dan ineens met een bak ellende moest komen. Eigenlijk was Naya Rivera, onze geweldige collega die is overleden, de enige die zich ferm uitsprak over Lea’s gedrag. Zij zei al veel eerder dat dit niet acceptabel was en ze mensen letterlijk het leven zuur maakte.”

Morris is van mening dat het door de veranderingen binnen de filmindustrie nu wat makkelijker en veiliger is geworden om je mond open te trekken als iets niet goed gaat. „Ja, onder meer door de MeToo en Black Lives Matter beweging durven mensen nu sneller hun mening te geven, in plaats van stilzwijgend toe te kijken. Dat is een goede zaak.”

Lea Michele zou zich op de set van Glee als een ’diva’ gedragen hebben en zich minachtend hebben opgesteld ten opzichte van collega’s. Nadat berichten uitlekten over haar pestgedrag verbraken meerdere commerciële partners hun deals met de actrice.