Seriesblog - aflevering 23 Expeditie Robinson: Jan is een sportieve verliezer

Door Daphne van Rossum Kopieer naar clipboard

Jan toont zijn sportieve kant. Ⓒ RTL

We zitten nu drie weken in de wedstrijd bij Expeditie Robinson en het grote bondjes sluiten is begonnen. Zo kon het gebeuren dat de man van wie bijna iedereen had gedacht dat hij zou winnen juist het veld moet ruimen. Het moet gezegd: Jan is een sportieve verliezer.