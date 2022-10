Elon Musk geeft Halloweenfeest in Dracula’s kasteel

Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

Elon Musk geeft zondagavond een Halloweenfeest in Transsylvanië in Roemenië, waarvoor talloze miljardairs en Hollywoodsterren zijn uitgenodigd. Dat meldt het Roemeense netwerk StirilePROTV. Het feest vindt plaats in Bran Castle, dat ook wel bekendstaat als het kasteel van Dracula.