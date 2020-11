VIDEO: Lisa Lois en Dennis van Aarssen brengen kerstplaat uit

Dat hopen ze te doen met hun versie van Baby, It’s Cold Outside, de kerstklassieker uit de jaren 50. Hoewel dit nummer al meermaals is gecoverd door de groten der aarde, van ELLA FITZGERALD tot DEAN MARTIN en van JOHN LEGEND tot LADY ANTEBELLUM klinkt deze opname toch wel tot één van de betere.

„Vanaf het eerste moment ben ik dol op het stemgeluid van Dennis. Dat is zo warm en vol en dat past precies bij Baby, It’s Cold Outside. Het is helemaal in zijn straatje. De combinatie leek mij wel goed te werken en dat is ook gebleken”, vertelt Lisa aan Privé. Ook Dennis kan zijn geluk niet op. „Lisa, is een waanzinnige zangeres, dus ik zag het gelijk zitten. Toen ze ook nog eens kwam om een kerstsingle uit te brengen, was ik gelijk verkocht. Ik heb een beetje het stemgeluid van FRANK SINATRA en daar is Lisa gek op. We zijn meer dan tevreden met dit resultaat. Laat de kerst maar komen.”