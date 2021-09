Rol in Sopranos-prequel moeilijkste beslissing ooit voor zoon James Gandolfini

De nu 22-jarige was in 2013 met zijn vader in Italië toen James overleed aan een hartaanval. Michael vertelt in het interview dat hij tijdens de opnames van prequelfilm The Many Saints of Newark bewust niet te vaak aan het verdriet om zijn pa dacht, omdat hij bang was de acteerklus dan te verknallen. „Ik wilde gewoon het beste uit mezelf halen als acteur, en Tony in elke scène laten zien zoals David het wilde”, zegt hij over seriebedenker David Chase.

James Gandolfini Ⓒ anp

Toch stond Michael tijdens de draaiperiode wel degelijk stil bij zijn vader, vertelt The Many Saints of Newark-regisseur Alan Taylor in hetzelfde artikel. „We hadden een keer een diner met z’n allen. Op een gegeven moment stond Michael op en zei: ’Ik wil iedereen bedanken voor dit project want het was voor mij een kans om even hallo te zeggen tegen mij vader.. en toen weer afscheid te nemen’. Niemand aan tafel hield het droog.”

The Many Saints Of Newark gaat over de jonge jaren van latere maffiabaas Tony Soprano. De film is in de VS vanaf oktober te zien en komt de maand erop in Nederland uit.