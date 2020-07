Anna Nooshin: interview met De Telegraaf dom aangepakt

Nooshin vertelt overrompeld te zijn geweest toen De Telegraaf haar vroeg naar de anderhalvemeterregel. „Ik had het er best wel moeilijk mee om die vraag te beantwoorden.”

De YouTuber is zelf niet tevreden over het interview. „Ik kan ook niet anders dan daar heel cringy naar kijken. Ik snap volledig dat iedereen me uitlacht. Ik begrijp het echt oprecht.”

Nooshin ziet in dat ze het gesprek anders had moeten aanpakken. „Ik kreeg gewoon een soort error in m’n hoofd. Ik heb het wellicht heel dom aangepakt door het interview af te kappen.”

„Ik gaf altijd interviews vanuit m’n hart en dat ging vaak goed, maar nu ging dat behoorlijk slecht.”