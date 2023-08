’Tori Spelling verruilt motel voor camper’

Actrice Tori Spelling werd bekend als actrice in onder meer 90210, Beverly Hills, maar tegenwoordig komt ze vaker in het nieuws door haar aanhoudende huisvestingsproblemen. In juni kwam naar buiten dat ze na achttien jaar huwelijk zou scheiden van haar man Dean McDermott (56). Een maand later werd ze vervolgens gezien in een sjofel hotel, waar een nachtje slapen zo’n honderd dollar kost. Ze bleek er te wonen met haar vijf kinderen Liam (16), Stella (15), Hattie (11), Finn (10) en Beau (6). Al lag dat niet aan de scheiding, wel aan hun voormalige huurwoning die getroffen was door schimmel. „Toen ik merkte dat mijn jonge kinderen zo ziek zijn dat ze de hele dag willen slapen en zich duizelig voelen, zelfs als ze staan, wist ik dat er iets groters aan de hand was”, schreef ze op Instagram. Een inspecteur verklaarde het huis onbewoonbaar.

Voormalig echtgenoot McDermott was naar verluidt niet echt blij dat Spelling van motel naar motel verkaste met de kinderen. „Hij vindt dat de kinderen thuis moeten zijn, en niet moeten motelhoppen met Tori”, verklaarde een insider tegenover Daily Mail. „Hij gelooft niet dat dit het beste is voor hen op dit moment.” Nu zouden ze volgens de Britse tabloid in een camper wonen. Ze werden door paparazzi gespot in Ventura County in Californië in een Sunseeker E450. In het voertuig is plaats voor een keukentje, badkamer, slaapkamer en woonkamer. Die laatste kan ook dienen als extra slaapruimte, net als de banken. Bij grotere campers is er ook een bankbed voor kinderen, die dan in een stapelbed omgebouwd kan worden.

Geldproblemen

De woonomstandigheden liggen mijlenver van Tori Spellings kindertijd. Haar vader was de succesvolle tv- en filmproducer Aaron Spelling, de man achter onder meer Dynasty en Charmed. Hij had een gigantisch landhuis, met maar liefst 123 kamers – waaronder 27 badkamers en 14slaapkamers – wat het een van de duurste huizen van Los Angeles maakte. Toen haar vader stierf, erfde ze 800.000 dollar van het geschatte vermogen van haar vader, wat op 600 miljoen dollar werd geschat. De voorbije jaren bleek dat Spelling financiële kopzorgen had. In 2016 was ze samen met haar ex-man ruim een kwart miljoen dollar verschuldigd aan de Amerikaanse belastingdienst. In dat jaar kreeg ze ook een klacht van American Express, door een creditcardschuld van ruim 88.000dollar. En een lening van 400.000 dollar werd maar niet afbetaald.