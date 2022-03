Lange Frans deelt eerste fragment van podcast met Peter Pannekoek

In een fragment dat Lange Frans deelt, zegt hij dat ’de toon’ waarop Pannekoek zijn naam uitsprak tijdens zijn oudejaarsconference, voor hem ’een soort van buitenaards’ was. In zijn oudejaarsconference omschreef Pannekoek de artiest als ’de enige rapper bij wie je de dyslexie in de nummers terughoort’. Ook zei hij: „Als jij Lange Frans meer vertrouwt dan de arts, prima. Maar ik vind ook: In de toekomst, als je ergens last van hebt, dan ga je niet naar het ziekenhuis. Dan ga je naar dokter Lange Frans. Die niet in medicijnen gelooft, maar wel in ufo’s.” Naar aanleiding van de conference ontstond er frictie tussen de twee mannen, die uitmondde in een ruzie op Twitter.

Pannekoek zegt in het fragment dat ’ook hij hypocriet’ is. „Ik zal ook soms in een voorstelling iets zeggen en dan later het zelf doen. Ik geloof heel erg in het menselijk tekort”, aldus de cabaretier, die in de video een shirt draagt waarop ’Baas P’ te lezen valt. Lange Frans vormde jarenlang een duo met Bart Zeilstra, wiens artiestennaam Baas B is.