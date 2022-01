’Teen Mom OG’ Farrah Abraham gearresteerd na slaan bewaker in club

Volgens een ooggetuige begon de confrontatie toen een ’hater’ van Farrah haar en haar vrienden aanviel. Na de confrontatie werd de realityster naar verluidt ’strijdlustig’, dus vroeg het personeel haar om te vertrekken. Dit weigerde ze echter, waardoor de politie werd gebeld en ze in de boeien werd geslagen.

Farrah gaf in een verklaring aan TMZ het volgende aan: „Ik ben het zat om te worden mishandeld en aangevallen. Het is angstaanjagend en traumatiserend dat mensen me aanvallen en ik kan niet eens genieten van mijn avond omdat ik de enige van de drie ben die is aangevallen en lastiggevallen. Ik kijk uit naar de rechtbank en waarschuw dat deze plek een gevaar is voor publieke figuren.”