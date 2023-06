JPMorgan betaalt 290 miljoen dollar aan slachtoffers Jeffrey Epstein

Epstein bankierde tussen 2000 en 2013 bij JPMorgan. De bank hield Epstein dus als klant ondanks een bekentenis in een zedenzaak in 2008. Epstein pleegde in 2019 zelfmoord in een politiecel. Eerder schikte Deutsche Bank een vergelijkbare zaak voor 75 miljoen dollar. De verzoeken van de vrouwen die eerder werden ingediend bij de rechter in New York beschreven de banken als „het geheime wapen van Epstein dat jarenlang seksueel misbruik en mensenhandel mogelijk maakte”.

De problemen van JPMorgan vanwege de banden met Epstein zijn met deze schikking nog niet helemaal voorbij. De bank werd ook door de Amerikaanse Maagdeneilanden aangeklaagd. Epstein had daar een luxe huis op een privé-eiland waar hij meerdere van zijn slachtoffers mee naartoe nam.