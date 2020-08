Acteur Alfred van den Heuvel met auto over de kop

Volgens Van den Heuvel sneed een vrachtwagen hem af op de weg. Door deze manoeuvre zou de auto van de acteur twee keer over de kop zijn geslagen en in de zijn vangrails beland.

De theatercoryfee raakte niet gewond. Maar de schade aan zijn auto is enorm, stelt hij. Van den Heuvel zegt „enorm veel geluk” te hebben gehad.

De acteur is momenteel bezig met de opnames van de nieuwe Kameleon-film, De Kameleon aan de ketting!. Het is niet bekend of het ongeval gevolgen heeft voor de opnames.