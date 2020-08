De zomer van.... André Hazes

Dit keer:

André Hazes

Met wie en waar?

Met zijn Monique en André Junior is het gezin in de schitterende stad Zürich in Zwitserland neergestreken. Samen met een bevriend gezin en kinderen wordt dit ’het begin van een mooie tijd’, belooft André zondag op zijn Instagram.

Wat doen ze daar zoal?

Heerlijk ontbijten met uitzicht op het water. Monique slentert verliefd met André door de stad. En de zanger geniet niet alleen van het samen zijn met zijn vrouw, maar ook van de quality time met zijn zoontje.

Bijkomen van?

André Hazes heeft een zwaar jaar achter de rug, maar de laatste tijd regent het hoogtepunten. Zijn verzoening met Roxeanne Hazes mag wel hét showbizznieuws van de zomer genoemd worden. Zij is dan ook de eerste om met hartjes op de vakantieberichten uit Zürich te reageren, zowel bij haar broer als bij haar schoonzus Monique, die een grote rol speelde in de verzoening.

Bovendien heeft André hard gewerkt aan het bluesnummer en de clip Need Your Love So Bad, dat hij maakte met We Want More-deelnemer Phil Bee en waarmee hij zich van een verrassende kant laat zien. Al met al een welverdiende vakantie dus!