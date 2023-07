Premium Het beste van De Telegraaf

André Rieu wekenlang walskoning van Maastricht: ’Zodra het routine wordt, val je in slaap’

Door Harrie Nijen Twilhaar Kopieer naar clipboard

Het Vrijthof is weer het decor voor de zomerconcerten van violist André Rieu. Ⓒ ANP/HH

Vanaf donderdagavond zwaait André Rieu (73) weer drie weken lang met zijn dirigeerstok over het Vrijthof in Maastricht. Aan de vooravond van zijn beroemde zomerconcerten is de Koning van de wals nog steeds onder de indruk van zijn recente ontmoeting met de paus. Daarmee bewandelde hij hetzelfde pad als zijn moeder, bijna driekwart eeuw geleden.