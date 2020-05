Rachel Hazes en Bridget hebben nog steeds contact

Dit weekend besloot Rachel zelfs een bezoekje te brengen aan haar ex-schoondochter. Bridget deelde dit moment dan ook maar wat graag in haar Instagram Stories. Veel woorden maakt ze er echter niet aan vuil, want ook in dit geval geldt: ’een foto zegt meer dan duizend woorden’.

Rachel zocht Bridget op in haar winkel Melting Pot Amsterdam om haar nieuwe hondje Zoe te laten zien:

Tijdens haar kortstondige relatie met André was al snel duidelijk dat de blondine en de moeder van Hazes een goede klik hadden. „We bellen en appen met elkaar en hebben samen de grootste gein. Ze is echt leuk!”, zei Rachel al snel. En ook Bridget was fan van de nieuwe vrouw in haar leven: „We houden van elkaar!”, jubelde ze over haar schoonmoeder.