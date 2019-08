Gwyneth Paltrow gaat tóch samenwonen met echtgenoot

„Het getrouwde leven bevalt ontzettend goed. We hebben een jaar genomen om iedereen in de familie aan het idee te laten wennen en nu gaan we deze maand samenwonen”, doelt de actrice op het feit dat zij allebei twee kinderen hebben uit een eerder huwelijk.

Hoewel de wittebroodsweken voorbij zijn, is Gwyneth nog steeds in de wolken met Brad. „Ik ben dol op mijn man. Hij is briljant en heel erg lief. Ik heb het gevoel dat we echt gelijken van elkaar zijn en hij haalt het beste in me naar boven. Ik vind het echt fijn om getrouwd te zijn. Het is heel leuk.”

Vorige maand zei de actrice nog dat de twee maar vier dagen per week met elkaar doorbrachten. Gwyneth zei toen dat haar coach de levenswijze goedkeurde en haar getrouwde vrienden er jaloers op waren.