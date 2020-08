De zomer van... Temptation Island-ster Fabiola Volkers

Waar?: De voormalige Temptation Island-ster bezoekt dit keer een eiland van de Spaanse Balearen. Dat ze helemaal klaar is voor een hete zomer én de reis, blijkt uit haar zomerse jurkje en mondkapje. Daardoor raken de gemoederen op haar Instagramaccount meteen al oververhit, omdat medeverleidster van destijds Dorien Rose het mondkapje onzin noemt. „Gebruik die bullshit als bikini en ga zo rondlopen”, suggereert zij. Iets wat haar op veel kritiek komt te staan van de fans van Fabiola.

Ⓒ Instagram

Wat doet ze daar zoal? Het mag er dan allemaal heel ontspannen uitzien, zoals Fabiola heerlijk in badpak op een terrasje in de zon zit, grote zonnehoed op. Maar ondertussen lijkt er wat te broeien. Zo belooft Fabiola bij terugkomst iemand te gaan exposen: „Na m’n vakantie drop ik een BOM.” Tussendoor poseert ze evengoed sexy bij haar appartement. Al laat ze ook dan merken dat met haar niet te spotten valt. „Speel geen spelletjes met mensen die het spel beter spelen.”

Bijkomen van: Een poosje rust en herstel kan Fabiola wel goed gebruiken. Het is nog maar een ruime maand geleden dat de realityster betrokken raakte bij een auto-ongeluk in Stadskanaal, waarbij ze ernstig gewond raakte. Dat was ook het moment waarop ze liet weten dat haar leven als influencer op Instagram ook niet altijd alles is. „Instagram is een f*cking fake leven en dat ben ik niet.”