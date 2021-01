Zo luxe gaat Trump nu wonen

Aanzicht van Mar-a-Lago Ⓒ Getty Images

Wat had Donald Trump er een moeite mee het Witte Huis te verlaten. Nu hij president af is, mag hij dan zijn status verloren zijn, qua wooncomfort gaat de voormalige leider van het land er bepaald niet op achteruit. In Mar-a-Lago is hij dan geen hoofd van Amerika, maar leeft hij wel als een god in Florida!