Hiphoppers en Metropole Orkest slaan handen ineen

Onder meer Broederliefde, Josylvio, Fresku, Frenna en Jonna Fraser treden samen met het Metropole Orkest onder leiding van dirigent Phil Meadows een uur lang op. „Het Metropole Orkest speelt de muziek van nu. Hiphop is enorm populair en heeft een grote relevantie. De roots van zowel de hiphop als het Metropole Orkest liggen in de jazz, mede daarom was het al een tijd onze wens een hiphop-programma te maken”, laat Artistiek Manager Robert Soomer van het Metropole Orkest weten.

101Barz werd in 2006 opgericht door Rotjoch, die honderden rappers een podium gaf vanuit zijn studio in Hilversum. Het platform stond aan het begin van de carrières van de meeste hiphopartiesten die anno 2021 in de hitlijsten staan. Vanaf 31 mei zijn er op het kanaal van 101Barz zes mini-docu’s te zien waarin Rotjoch en de artiesten worden gevolgd op hun weg naar Carré. Hierin blikken ze samen terug op vijftien jaar 101Barz