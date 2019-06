The Kik nóg een keer met Boudewijn de Groot in Ahoy

De show een dag later werd eerder aangekondigd, daarvoor zijn nog enkele kaarten beschikbaar. De kaartjes voor het concert op 22 november zijn vanaf maandagochtend te koop.

Voor de Rotterdamse ’bietband’ zijn de concerten in Ahoy de grootste die ze ooit hebben gegeven. „Dat we er nu zelfs twee keer mogen staan, durfden we in onze stoutste dromen niet te dromen. Ongelooflijk! We hebben er zoveel zin en kunnen bijna niet wachten”, laat zanger Dave von Raven weten.

The Kik, groot fan van het werk van De Groot, speelt tijdens de shows begeleid door een groot orkest de albums Voor de overlevenden en Picknick van begin tot eind. Eerder deden de mannen dit al in het theater.