Advocaat R. Kelly vergelijkt zanger met Martin Luther King

Dat deed de advocaat aan de hand van de beroemde I’ve been to the mountaintop-speech van King. King hield tijdens deze speech de grondwet omhoog om de regering te herinneren aan wat er op papier staat.

„Dat is alles wat Robert probeert te doen”, aldus Cannick. „Ervoor zorgen dat de overheid trouw blijft aan wat er op papier staat.”

Groupie

Ook had de advocaat het over ’oudere mannen met ietwat jongere vrouwen’, waarmee hij voorbij ging aan de aanklacht dat de zanger seks heeft gehad met minderjarige meisjes. Volgens Buzzfeed noemde hij één van de beschuldigers, die in haar getuigenis aangaf dat ze zestien was toen ze voor het eerst seks had met Kelly, een stalker en een groupie.

De vrouwen beweren dat de zanger niet alleen seks met hen had, maar hen ook in hun vrijheid beperkte. Kelly zou de vrouwen al jong bij hem hebben laten intrekken, en vervolgens hebben bepaald met wie ze contact hadden, of ze naar buiten mochten en wanneer en hoe ze seks met hem en elkaar zouden hebben. De jonge vrouwen zouden hem allemaal ’daddy’ hebben moeten noemen. De advocaat wuifde dat donderdag wederom weg. Hij wees erop dat voormalig vicepresident Mike Pence zijn vrouw ook ’moeder’ noemt.

Celstraf

Ook de aanklagers mochten de jury donderdag een laatste keer toespreken. Zij wezen in hun slotpleidooi op het bewijsmateriaal dat tijdens de zaak is gepresenteerd, bestaande uit onder meer brieven, sms’jes, foto’s, audio- en video-opnames, reisdocumenten en de tientallen getuigenissen die onder ede zijn afgelegd in de zaak.

De zanger riskeert een celstraf van 15 jaar. De slotpleidooien vonden plaats op woensdag, maar het is nog onduidelijk wanneer er een uitspraak zal zijn. Vermoedelijk tegen het einde van de week.