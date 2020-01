Dwayne ’The Rock’ Johnson bedankt fans voor steun na overlijden vader

„Mijn hart loopt over van dankbaarheid”, zegt Dwayne (47) in een filmpje dat hij zondag deelde op Instagram. „Zoals je weet verloor ik mijn vader een paar dagen geleden. Ik verloor hem van het ene op het andere moment en kreeg geen kans om afscheid van hem te nemen. Ik zou er nu alles voor over hebben om hem een dikke knuffel en een dikke kus te geven, hem te bedanken en te zeggen dat ik van hem hou en hem respecteer.”

In dezelfde video vertelt de acteur en worstelaar ook dat zijn vader is overleden aan een hartaanval. „Het geeft me veel troost dat hij niet lang pijn heeft gehad”, aldus Dwayne.

Rocky Johnson was jarenlang professioneel bokser tot hij in 1991 met pensioen ging. Als eerbetoon aan zijn pa nam Dwayne de naam The Rock aan.