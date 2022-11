Monique Westenberg: vrede mee dat het bij één zoon blijft

In gesprek met Beau Monde vertelt Monique openhartig over haar kinderwens. „Het heeft grote impact op me gehad om die ineens naast me neer te moeten leggen, omdat we middenin het proces zaten toen André́ weg ging.” Ze beseft echter maar al te goed hoe gelukkig ze is met zoontje André. „Het is zo’n heerlijk, vrolijk, grappig en leergierig kind. Ik merk nu ook echt dat hij groter wordt en ik gesprekken met hem kan voeren, dat is heel gezellig. Daarnaast heb ik mijn twee honden, dat zijn ook mijn kinderen. En wie weet, kom ik wel een leuke man tegen die zelf vader is.”

Hoewel er nog altijd anders gespeculeerd wordt, stelt Westenberg niet meer samen te zijn met Hazes. „We hebben beiden gezegd dat we elkaars grote liefde zijn, maar ook dat het tussen ons niet meer werkt”, verklaart ze. „We houden van elkaar, maar ik denk dat de vorm die we nu hebben gevonden - als papa en mama - ons alle drie veel meer brengt.”