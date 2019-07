Amerikanen kunnen overwinning Duncan zien op Netflix

„De EBU is intens blij dat ’s werelds grootste entertainmentshow straks beschikbaar is voor kijkers in Amerika, een van de grootste tv-markten”, zegt songfestivalbaas Jon Ola Sand. „Amerikaanse kijkers kunnen nu voor het eerst genieten van de drie fantastische shows van dit jaar. Dit is de perfecte timing gezien de plannen om een Amerikaans songfestival in 2021 te lanceren.”

Amerikanen konden in het verleden wel vaker via tv naar het songfestival kijken maar dit jaar meldde zich geen enkele zender voor de uitzendrechten. Ondanks dat Madonna de pauzeact was tijdens de finale.

In totaal duren de drie shows ruim acht uur. Voor de Amerikanen is het dus nog een hele zit voordat ze Duncan de winnende bokaal zien optillen.