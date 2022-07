Travis Scott legt concert stil om gevaarlijke actie fans

Op videobeelden die andere bezoekers opnamen en deelden via social media is te zien dat drie bezoekers op de stellage zitten. Scott stopt de muziek om hen te vertellen dat ze naar beneden moeten komen. Ook vraagt hij anderen mensen in het publiek een stap opzij te zetten zodat de klimmers veilig van de stellage af kunnen komen.

Na de tragedie op Astroworld in november regende het aanklachten tegen de muzikant, die ook een van de organisatoren van het festival was. In maart startte hij Project Heal, een breed initiatief dat naast studiebeurzen voor Afro-Amerikaanse universiteiten en hulp aan jongeren met mentale problemen ook werkt aan verbetering van veiligheid op grote evenementen.