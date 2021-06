Emma Wortelboer kreeg programma-idee door schreeuwend zusje

Het gaat om bijvoorbeeld tieners die van hun ouders geen tatoeage mogen of ’s avonds altijd stipt op een bepaald tijdstip thuis moeten zijn. Emma gaat bij de gezinnen langs en verdiept zich in de standpunten van beiden.

De presentatrice was bij haar ouders thuis toen ze het idee ervoor kreeg. „Ik had het met mijn vader over werk en we werden overschreeuwd door mijn zusje die het weer eens niet eens was met mijn moeder. Mijn vader wees ernaar en zei: ’Daar moet je een programma over maken’. Nou dat vond ik dus helemaal niet zo’n gek idee. Sterker nog, in de ontwikkelingsfase die volgde heb ik me vaak afgevraagd waarom het nog niet bestond! Het lijkt me namelijk van alle tijden.”