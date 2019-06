Metallica pas laat op stoom, ondanks Hazes

James Hetfield verprutste dinsdag in de Arena een van zijn intropraatjes. Ⓒ ANP

Pinkpop had Metallica wel willen hebben afgelopen weekeinde, maar de driedaagse mag van geluk spreken want de Amerikanen verkeren niet bepaald in bloedvorm. In de Johan Cruijff Arena kwamen ze dinsdag pas heel, heel laat op stoom. Ondanks Bloed, zweet en tranen.