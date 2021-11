Drama voor artiesten Vuile Huichelaar: aanhanger met showkleding gestolen

Saskia van Zutphen en Paulette Willemse brengen al jaren met groot succes, onder noemer Vuile Huichelaar, voorstellingen in de Nederlandse theaters. Drie weken geleden ging in de Amsterdamse Kleine Komedie hun programma Omdat ik zoveel van je hou in première. Een show met prachtige kostuums en decorstukken. Al dat materiaal zat in de aanhanger die vrijdagnacht werd gestolen.

„Het is een drama”, zegt Saskia. „We kunnen nu, vanavond in Noordwijk en morgen in IJsselstein, onze voorstelling niet doen en daarom roep ik iedereen op om naar onze spullen uit te kijken. We hebben daarvoor een beloning van 1000 euro. Ook doe ik een beroep op de dieven zelf: de aanhanger mogen jullie houden, maar deponeer alsjeblieft onze showkleding bij een politiebureau.”