’Melkkoe’ Katy Perry imponeert fans in ’koeienkostuum’

Een jurk met een patroon van koeienvlekken draagt Katy Perry, die straks weer plaatsneemt in haar stoel van de jury van American Idol. In haar bijschrift spot ze dan ook met haar rol als moeder die haar baby voedt met melk. Haar fans kunnen amper geloven dat de vrouw die er als een ware ster uitziet in de jurk, nog niet zo lang geleden bevallen is. Miranda Kerr, de ex van Katy Perry’s verloofde Orlando Bloom is ook onder de indruk. „O my god, je bent geweldig!”